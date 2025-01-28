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Эти неисправности появятся у тех, кто не прогревает двигатель

Эксперт Трушкова назвала семь проблем из-за непрогретого мотора автомобиля

Рабочая температура мотора является залогом его стабильной работы и долговечности, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на директора по сервису «Рольфа» Юлию Трушкову.

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Специалист отметила, что эксплуатация холодного двигателя может привести к ускоренному износу деталей, повышенному расходу горючего, нагару и загрязнениям. Возможны потенциальные проблемы с катализатором и отоплением салона, ведь последствием недостаточного прогрева станет плохая работа печки, а катализатор, работающий при низкой температуре, быстрее теряет ресурс из-за конденсата и продуктов неполного сгорания.

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Мотор не достигает рабочей температуры, если индикатор на рабочей панели долго остается в «синей зоне» или показывает температуру ниже нормальной, пояснила Трушкова. Бывает, что индикатор температуры двигателя отсутствует. Тогда нужно обратить внимание на другие признаки, такие, как слабый обогрев салона, повышенный расход бензина и скопление конденсата в выхлопной системе.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 13
28.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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