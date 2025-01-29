Президент рассказал о трудных временах для российских автопроизводителей

Путин: государство поддержит отечественный автопром в сложные времена

Правительство России окажет необходимую поддержку отечественным автопроизводителям на фоне падения объемов продаж машин в кредит на внутреннем рынке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с работниками АВТОВАЗа.

Глава государства подчеркнул, что россияне стали реже покупать автомобили в кредит, Путин связал это с высокой процентной ставкой и отметил, что автопром нуждается в поддержке.

«Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит. Имею в виду, что кредитные ресурсы стали дорогими», – заметил российский лидер.

Путин обратил внимание на тот факт, что АВТОВАЗ тоже снижает планы производства из-за снижения спроса: с 525 тыс. произведенных автомобилей в прошлом году до планируемых 505 тыс. машин в 2025 году.

«Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит. Надо поддержать (производителей. — Прим. ред.), мы всегда так делали в трудные времена для автопрома», – напомнил глава России.

В качестве меры поддержки Путин назвал пополнение автопарков российских чиновников и госкомпаний отечественными автомобилями.

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Источник: tass.ru