10 лайфхаков для того, чтобы придать вашему авто статусность и улучшить функционал

Эксперт Трушкова рассказала, какой тюнинг авто не потребует регистрации в ГАИ

Улучшить интерьер, внешний вид и технологический функционал автомобиля помогут простые решения, которые необязательно согласовывать в Госавтоинспекции. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова перечислила топ-10 лайфхаков.

Чтобы обновить салон, нужно заменить стандартную тканевую обивку сидений на чехлы из качественных материалов. В результате интерьер освежится и будет более практичным и удобным в уходе.

Обтяжка рулевого колеса кожей придаст салону презентабельный вид, а водителю подарит приятные тактильные ощущения. Можно модернизировать рычаг коробки передач, а LED-подсветка сделает салон уютным – ее можно установить в зоне ног, на дверных картах или приборной панели.

Кроме того, можно заменить старую магнитолу на современную мультимедийную систему с сенсорным экраном. Посредством подключения через Android Auto или Apple CarPlay водитель получит доступ к навигации, потоковым сервисам и смартфону.

«Чтобы повысить уровень безопасности, можно установить камеру заднего вида, парковочные датчики и беспроводную зарядку. Эти улучшения не только поднимут статус автомобиля, но и сделают его использование более комфортным», – убеждена Трушкова.

Обновить экстерьер транспортного средства помогут новые колесные диски и эффектная оптика. Чтобы подчеркнуть индивидуальность автомобиля, можно использовать декоративные молдинги, накладки на кузов и сделать тонировку стекол.

Шумоизоляция снизит уровень шума в салоне, а установка электропривода стекол улучшит эксплуатационные качества. Также Трушкова рекомендует обратить внимание на амортизаторы с регулируемой жесткостью или спортивную подвеску, благодаря которым улучшится адаптированность машины к разным дорожным условиям.