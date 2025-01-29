Путин оценил Lada Iskra

Президент РФ Путин: Lada Iskra Cross очень красивая машина

Президент РФ во время посещения завода АВТОВАЗ в Тольятти назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross.

«Очень красивая», – сказал президент, подойдя к модели и заглянув в ее салон.

Первый вице-президент АВТОВАЗа по стратегии технологического развития Евгений Шмелев пояснил, что серийное производство седана планируют начать в апреле.

Lada Iskra будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross и получит три силовых агрегата: базовый мотор 1,6 литра мощностью 90 л.с., 5-ступенчатую МКП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. с 6-ступенчатой МКП или АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: РИА Новости