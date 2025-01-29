#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Путин оценил Lada Iskra
29 января
Путин оценил Lada Iskra
Президент РФ Путин: Lada Iskra Cross очень...
Президент отметил высокую производительность отечественного автоконцерна
29 января
Президент отметил высокую производительность отечественного автоконцерна
Не дождутся: Путин опроверг прогнозы о...
Сегмент мототехники на российском авторынке полностью захватили китайцы
29 января
Сегмент мототехники на российском авторынке полностью захватили китайцы
В 2024 году россияне купили рекордное...

Путин оценил Lada Iskra

Президент РФ Путин: Lada Iskra Cross очень красивая машина

Президент РФ во время посещения завода АВТОВАЗ в Тольятти назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Очень красивая», – сказал президент, подойдя к модели и заглянув в ее салон.

Рекомендуем
Вода в радиаторе, замерзшие стекла, полный привод и еще 6 зимних опасностей

Первый вице-президент АВТОВАЗа по стратегии технологического развития Евгений Шмелев пояснил, что серийное производство седана планируют начать в апреле.

Lada Iskra будет доступна в кузовах седан, универсал и универсал Cross и получит три силовых агрегата: базовый мотор 1,6 литра мощностью 90 л.с., 5-ступенчатую МКП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 л.с. с 6-ступенчатой МКП или АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Kremlin.ru
29.01.2025 
Фото:Kremlin.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв