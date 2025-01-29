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В Москве за 5,7 млн продают автомобиль, который долго «жил» в гаражах президентов США

В Москве продают культовый американский автомобиль Lincoln Town Car 1984 года

На Авито Авто появился редкий экземпляр Lincoln Town Car 1984 года выпуска. Этот автомобиль всегда ассоциировался с плавным ходом, роскошной отделкой и непревзойденным комфортом, став символом американского премиального сегмента.

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Именно из-за этих качеств Lincoln Town Car долгое время был основным автомобилем в гаражах президентов США.

Первая модель Lincoln Continental Town Car была выпущена еще в 1922 году, в самом начале истории марки, названной в честь президента Авраама Линкольна. В том же году Генри Лиланд, основатель бренда, продал бренд Генри Форду, который впоследствии превратил Lincoln в символ премиум-класса, выпуская автомобили, ориентированные на комфорт.

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Выставленный на Авито Авто автомобиль оснащен 5-литровым двигателем V8 мощностью 225 л.с. и четырехступенчатой автоматической коробкой передач, заменившую прежнюю трехступенчатую.

По словам владельца, несмотря на 40 лет, этот экземпляр имеет всего 24 тыс. миль (39 тыс. км) пробега и находится в отличном состоянии — кузов без следов ржавчины, а виниловая крыша, по его словам, идеальна, без трещин и потертостей. Все шильдики и хромированные элементы на месте, а молдинги никогда не снимались. «Машина в таком состоянии, как сходит с конвейера», — пишет продавец.

Интерьер авто с бархатными велюровыми сиденьями, безупречными коврами и рулем — все детали в идеальном состоянии.

«Lincoln — это не просто автомобиль, это целая философия», — завершает описание продавец.

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Источник: Авито Авто

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Алексеева Елена
Фото:ЗАЗ
Количество просмотров 8
29.01.2025 
Фото:ЗАЗ
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