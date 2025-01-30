#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo SUV EX90
30 января
В конкурентах Tesla, но этот SUV возьмет новациями и высоким уровнем безопасности
Volvo презентовал7-местный 510-сильный SUV EX90...
Названы самые продаваемые автомобили в мире
30 января
Названы самые продаваемые автомобили в мире
Японская марка Toyota стала мировым лидером по...
Как шринкфляция спасет авторынок России — разбираемся с экспертом
30 января
Как шринкфляция спасет авторынок России — разбираемся с экспертом
Эксперт Балабас: авторынок России спасут...

В Китае готовят бренд роскошных автомобилей, который потягается с Rolls-Royce

GWM запустит премиум-бренд Confidence Auto, чтобы конкурировать с BYD Yangwang

Автомобильный концерн Great Wall Motor (GWM) пытается протиснуться в мир лакшери и готовит новую премиальную марку Confidence Auto, которую будет позиционировать выше существующих в группе марок, таких как Haval, WEY, Tank и Ora.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Тизер первого автомобиля новой марки Confidence Auto
Тизер первого автомобиля новой марки Confidence Auto

Основная миссия нового бренда – появление автомобилей высшего класса, предназначенных для узкого круга покупателей, и конкуренция с BYD Yangwang.

Пока неясны модели, но уже известно, что автомобили Confidence Auto будут стоить от одного миллиона юаней (13,5 млн рублей) и, вероятно, в линейку нового бренда войдут суперкары и седаны, которые будут выпускать ограниченными сериями.

Планы включают производство плагин-гибридных моделей с двигателем 4.0T V8 собственной разработки Great Wall. Ожидается, что первая модель поступит в продажу в конце 2025 года.

Рекомендуем
Вот так номер: Chevrolet Spark вернется в виде переделанного китайского электрокара

Графика нового бренда напоминает логотип Rolls-Royce, что подчеркивает его стремление в премиальный сегмент. Кроме того, автомобили будут оснащены расширенными возможностями помощи при вождении.

GWM ранее уже пыталась создать премиальные бренды с помощью Tank и WEY, а также представила в 2021 году бренд Salon Auto.

Salon Auto Mecha Dragon на автошоу в Гуанчжоу в 2021 году
Salon Auto Mecha Dragon на автошоу в Гуанчжоу в 2021 году

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Однако выпуск первой модели Salon Auto (Mecha Dragon) был отложен из-за изменений на рынке и пересмотра позиционирования. Тем не менее, в 2022 году GWM объявила о создании новой премиальной модели.

Будет ли новый бренд Confidence Auto успешным и сможет ли он конкурировать с другими премиальными марками на рынке – покажет время.

Наброски логотипов нового бренда Confidence Auto
Наброски логотипов нового бренда Confidence Auto
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: СarNewsChina

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 22
30.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0