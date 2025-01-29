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Mazda показала новый логотип

Бренд Mazda впервые за 28 лет сменит логотип

Компания Mazda решила перейти к «плоскому» дизайну логотипа от трехмерного, поскольку так логотипы лучше воспринимаются на цифровых источниках информации.

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Впервые за 28 лет логотип бренда изменится. Официально это пока не подтверждено, но ряд крупных японских СМИ информируют о грядущей трансформации. Публично об изменении логотипа могут объявить на днях в рамках 105-й годовщины марки.

Впервые новое графическое изображение логотипа японской марки было раскрыто летом 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

Источник: Carscoops

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Mazda
Количество просмотров 6
29.01.2025 
Фото:Unsplash | Mazda
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