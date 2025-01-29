Mazda показала новый логотип

Бренд Mazda впервые за 28 лет сменит логотип

Компания Mazda решила перейти к «плоскому» дизайну логотипа от трехмерного, поскольку так логотипы лучше воспринимаются на цифровых источниках информации.

Впервые за 28 лет логотип бренда изменится. Официально это пока не подтверждено, но ряд крупных японских СМИ информируют о грядущей трансформации. Публично об изменении логотипа могут объявить на днях в рамках 105-й годовщины марки.

Впервые новое графическое изображение логотипа японской марки было раскрыто летом 2024 года.

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Источник: Carscoops