Дилеры начали увольнять сотрудников после обвала авторынка в России

В России автодилеры начали сокращать персонал из-за снижения продаж

После обвала продаж на 30% на российском авторынке автодилеры начали увольнять сотрудников. Так, соответствующих вакансий стало заметно меньше, а резюме – резко больше.

Эксперты считают, что эта тенденция перейдет в массовые сокращения в автобизнесе к концу текущего года.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин считает, что в 2025 году продажи авто могут обвалиться еще на 15%. Снижения числа автосалонов в результате падения продаж в расчете на один дилерский центр ожидает и директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский.

В РОАД считают, что сокращения пока не являются массовыми, но все может измениться в течение года. Волна сокращений может начаться в связи с угрозой закрытия дилерских центров.

Автоэксперт Олег Мосеев высказал мнение, что увольнять персонал будут только компании с раздутым штатом. Массовые сокращения грозят, только если будет волна закрытий дилеров, считает он.

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Источник: Газета.Ru