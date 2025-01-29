Осмотр и досмотр автомобиля — вот в чем разница!

«За рулем» разъяснил, в каких обстоятельствах проводится досмотр машины

«За рулем» опубликовал список пяти возможных ситуаций, в которых инспектор ДПС превышает свои полномочия. Издание подробно разобрал каждый пункт приведенного списка, попутно проведя краткий ликбез. Например, вы знаете разницу между осмотром и досмотром автомобиля? Тема старая, много раз обсужденная, но все еще вызывающая вопросы у многих.

Осмотр – визуальная процедура, при которой инспектор не вправе ничего трогать в машине. Все как в музее: смотреть можно, но без рук.

– визуальная процедура, при которой инспектор не вправе ничего трогать в машине. Все как в музее: смотреть можно, но без рук. Досмотр проводится без нарушения конструктивной целостности автомобиля, но при этом тщательно досмотреть сам салон, как и багажник, инспектор может.

Важно отметить, что досмотр можно проводить только при двух понятых или при включенной видеозаписи и только после составления протокола о досмотре автомобиля. Если водителя задерживают, что информация о досмотре может быть внесена в протокол об административном задержании.

Недобросовестные инспекторы могут воспользоваться незнанием разницы в этих понятиях. Например, инспектор может нарушить порядок процедуры, чтобы сэкономить время или просто из праздного любопытства. «За рулем» подробно рассказывал, как действовать в таких случаях.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

Как бы то ни было, а при возникновении у инспектора интереса к содержимому вашей машины, стоит уточнить у него, об осмотре или о досмотре идет речь. И действовать сообразно ситуации, требуя установленных законом требований к процедуре.

А чего еще инспектор не имеет права делать? Подробно рассматриваем в новой статье «За рулем».