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Президент отметил высокую производительность отечественного автоконцерна

Не дождутся: Путин опроверг прогнозы о «кончине» АВТОВАЗа успехами завода

Прогнозы некоторых деятелей о «кончине» отечественного АВТОВАЗа не сбылись, предприятие растет и развивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками российского автоконцерна.

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«Все предрекали кончину АВТОВАЗу, но ничего не получилось... Не дождутся. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается. И модели всё лучше и лучше», – рассказал российский лидер в ходе беседы с рабочими завода.

Напомним, накануне Путин побывал с официальным визитом в Самарской области. Во время посещения АВТОВАЗа главе России показали несколько перспективных проектов, над которыми в настоящее время работают специалисты предприятия. Речь идет о макетах новых городских кроссоверов B-Cross и Т-134, минивэне B-Van и полноприводном электромобиле e-Niva.

Источник: vk.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Kremlin.ru
Количество просмотров 4
29.01.2025 
Фото:Kremlin.ru
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