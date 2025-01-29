Склад для поставок японских и европейских авто в РФ появился в Белоруссии
Китайская компания Biulu открыла в Белоруссии склад для поставок иномарок в РФ
В Беларуси заработал первый консигнационный склад, предназначенный для хранения и поставки в российские дилерские сети китайских, корейских и европейских машин.
Склад открыла китайская экспортная компания Chongqing Biulu Automotive Technology совместно с российской компанией Terminal A, занимающейся управлением.
Представитель Terminal A пояснил, что новый склад позволит упростить таможенное оформление: дилеры могут не платить коммерческий утильсбор, поскольку машины выпускаются сразу на конечного покупателя.
Площадь склада, который находится неподалеку от Минска, равна 5000 кв. м, пропускная способность составляет 400 машин в месяц.
Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.
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Источник: Известия
Фото:Depositphotos
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29.01.2025
Фото:Depositphotos
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