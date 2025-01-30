Продажи машин этого сегмента резко выросли в России: топ-5

Продажи новых автомобилей в сегменте гибридов выросли в РФ за год почти в 3 раза

Продажи новых гибридных легковых автомобилей в России (подключаемых и «мягких») выросли в 2024 году в 2,9 раза по сравнению с 2023 годом и достигли 62,8 тыс. экземпляров. Такими данными поделились специалисты аналитического агентства «Автостат».

Согласно данным агентства, в прошлом году на долю гибридов пришлось 4% всех проданных на рынке России новых легковых автомобилей. Показатель 2023 года был меньше в два раза (2%).

Отмечается, что долю рынка в 37% в сегменте новых гибридов занимает марка Lixiang. Примечательно, что этот бренд не представлен официально в нашей стране и автомобили завозят по схеме параллельного импорта.

Всего в 2024 году реализовано 23,2 тыс. гибридов этого бренда.

На второй строчке рейтинга официально присутствующий на рынке Voyah, на него приходится 8,7 тыс. проданных единиц, а доля на рынке составляет около 14%.

BMW занимает 10% рынка с проданными 7,3 тыс. шт.

Затем идут Mercedes-Benz и Tank (4 тыс. и 3,9 тыс. шт. соответственно), остальные бренды среди новых гибридов недотянули даже до порога в 5%.

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Источник: autostat.ru