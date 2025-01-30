#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo SUV EX90
30 января
В конкурентах Tesla, но этот SUV возьмет новациями и высоким уровнем безопасности
Volvo презентовал7-местный 510-сильный SUV EX90...
Названы самые продаваемые автомобили в мире
30 января
Названы самые продаваемые автомобили в мире
Японская марка Toyota стала мировым лидером по...
Как шринкфляция спасет авторынок России — разбираемся с экспертом
30 января
Как шринкфляция спасет авторынок России — разбираемся с экспертом
Эксперт Балабас: авторынок России спасут...

Названы самые продаваемые автомобили в мире

Японская марка Toyota стала мировым лидером по продажам авто

Японский автопроизводитель Toyota Motor в пятый раз подряд стал мировым лидером по объемам продаж машин, согласно статистике, опубликованной японским концерном. При этом отмечается, что в 2024 году продажи Toyota упали на 3,7%, в общей сложности компания реализовала 10 821 480 транспортных средств.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Конкурент Geely Monjaro с уникальным оснащением и за те же деньги

Второе место занял немецкий автопроизводитель Volkswagen. В 2024 году концерн продал по всему миру около 9,02 млн автомашин, что на 2,3% меньше, чем в 2023 году. На третьей позиции корейская Hyundai Motor, мировые продажи которой составили 7,23 млн единиц. Это на 1% меньше, чем в 2023 году.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов за 2 млн рублей, которые можно взять вместо нового «китайца».

Источник: ТАСС

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
30.01.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0