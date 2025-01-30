Названы самые продаваемые автомобили в мире

Японская марка Toyota стала мировым лидером по продажам авто

Японский автопроизводитель Toyota Motor в пятый раз подряд стал мировым лидером по объемам продаж машин, согласно статистике, опубликованной японским концерном. При этом отмечается, что в 2024 году продажи Toyota упали на 3,7%, в общей сложности компания реализовала 10 821 480 транспортных средств.

Второе место занял немецкий автопроизводитель Volkswagen. В 2024 году концерн продал по всему миру около 9,02 млн автомашин, что на 2,3% меньше, чем в 2023 году. На третьей позиции корейская Hyundai Motor, мировые продажи которой составили 7,23 млн единиц. Это на 1% меньше, чем в 2023 году.

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Источник: ТАСС