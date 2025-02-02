Hot Wheels снова будет выпускать машинки Ferrari

Hot Wheels возобновит выпуск машинок Ferrari, прекращенный в 2014 году

Компания Hot Wheels впервые за 10 лет выпустит на рынок машинки Ferrari. Последняя выпущенная на данный момент машинка, являющая коллаб культовых брендов Hot Wheels и Ferrari, датируется 2014 годом, это была копия суперкара LaFerrari. После этого итальянская марка подписала контракт с Maisto и Bburago (у них единый владелец), и лицензионные машинки выпускали только эти компании.

Но в январе компания Mattel, которой принадлежит бренд Hot Wheels, анонсировала выпуск «полного ассортимента» игрушек Ferrari, в который войдут как базовые «основные» модели в масштабе 1/64, так и лимитированные модели Mattel Creations, а также автомобили с дистанционным управлением.

Предмет особой гордости любого коллекционера Hot Wheels – Ferrari, выпущенная в прежние годы

По прогнозам, в линейку войдут и дорожные, и гоночные модели Ferrari – как актуальные, так и из каталога моделей прежних лет. Первые образцы появятся этой весной, и со временем коллекция будет расширяться.

По копиям гоночных машин ситуация отдельная. В 2000-х Ferrari и Hot Wheels довольно тесно сотрудничали, выпуская, кроме базовой линейки, более дорогие модели в масштабе 1/18 и 1/43, а также такие иконы «24 часов Ле Мана», как 365 GTS/4 Daytona и болиды Михаэля Шумахера, завоевавшие титул в Формуле-1.

Совсем недавно Hot Wheels представила первую в своей истории линейку актуальных болидов Ф-1, но пока она не полная – машин Aston Martin и Ferrari в ней нет. Благодаря последним новостям, одним недостающим звеном может стать меньше, и когда-нибудь коллекционеры смогут заполучить себе копию Ferrari Льюиса Хэмилтона, которому в этом сезоне предстоит впервые пилотировать красный болид...

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Источник: The Drive