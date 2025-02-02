Hot Wheels снова будет выпускать машинки Ferrari
Компания Hot Wheels впервые за 10 лет выпустит на рынок машинки Ferrari. Последняя выпущенная на данный момент машинка, являющая коллаб культовых брендов Hot Wheels и Ferrari, датируется 2014 годом, это была копия суперкара LaFerrari. После этого итальянская марка подписала контракт с Maisto и Bburago (у них единый владелец), и лицензионные машинки выпускали только эти компании.
Но в январе компания Mattel, которой принадлежит бренд Hot Wheels, анонсировала выпуск «полного ассортимента» игрушек Ferrari, в который войдут как базовые «основные» модели в масштабе 1/64, так и лимитированные модели Mattel Creations, а также автомобили с дистанционным управлением.
По прогнозам, в линейку войдут и дорожные, и гоночные модели Ferrari – как актуальные, так и из каталога моделей прежних лет. Первые образцы появятся этой весной, и со временем коллекция будет расширяться.
По копиям гоночных машин ситуация отдельная. В 2000-х Ferrari и Hot Wheels довольно тесно сотрудничали, выпуская, кроме базовой линейки, более дорогие модели в масштабе 1/18 и 1/43, а также такие иконы «24 часов Ле Мана», как 365 GTS/4 Daytona и болиды Михаэля Шумахера, завоевавшие титул в Формуле-1.
Совсем недавно Hot Wheels представила первую в своей истории линейку актуальных болидов Ф-1, но пока она не полная – машин Aston Martin и Ferrari в ней нет. Благодаря последним новостям, одним недостающим звеном может стать меньше, и когда-нибудь коллекционеры смогут заполучить себе копию Ferrari Льюиса Хэмилтона, которому в этом сезоне предстоит впервые пилотировать красный болид...
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Источник: The Drive