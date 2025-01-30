Специалист перечислил недостатки подержанной «буханки»

Александр Носко: владельцы УАЗ СГР часто сталкиваются с коррозией на кузове

Автомобиль УАЗ СГР, широко известный как «буханка», несмотря на свою немалую стоимость, имеет несколько существенных недостатков, рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

По словам Носко, владельцы «буханки» часто сталкиваются с быстрым появлением коррозии на кузове и в системе выпуска. Еще одной проблемой являются регулярные протечки технических жидкостей в двигателе, что ускоряет его износ.

Для версий с мотором ЗМЗ-409 характерны сбои в работе генератора. Уже после 20-30 тыс. км пробега изнашиваются ролик-натяжитель и приводной ремень, что приводит к потере зарядки аккумулятора. Проблема часто заключается и в самом генераторе, отметил специалист.

УАЗ заявляет, что ресурс их моторов составляет всего 150 тыс. км, поэтому эксперты советуют выбирать модель с дизельным двигателем «ЗМЗ-5231.10» мощностью 100 л.с. Он не требует дорогостоящего обслуживания, а при должном уходе может проехать до 200 тыс. км.

Среди достоинств УАЗ СГР — четырехступенчатая механическая коробка передач, которая без проблем служит 10-15 лет, а также высокая проходимость и просторный салон.

Новый фургон УАЗ-«буханка» стоит около 1,5 млн рублей, в то время как на вторичном рынке цены варьируются от 200 до 800 тыс. рублей.

Недавно на УАЗе запустили в эксплуатацию новое роботизированное окрасочное оборудование. С его помощью на кузова будут наносить вторичный грунт. подробности в нашем материале.

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Источник: Газета.ru