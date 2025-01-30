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Специалист перечислил недостатки подержанной «буханки»

Александр Носко: владельцы УАЗ СГР часто сталкиваются с коррозией на кузове

Автомобиль УАЗ СГР, широко известный как «буханка», несмотря на свою немалую стоимость, имеет несколько существенных недостатков, рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

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По словам Носко, владельцы «буханки» часто сталкиваются с быстрым появлением коррозии на кузове и в системе выпуска. Еще одной проблемой являются регулярные протечки технических жидкостей в двигателе, что ускоряет его износ.

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Для версий с мотором ЗМЗ-409 характерны сбои в работе генератора. Уже после 20-30 тыс. км пробега изнашиваются ролик-натяжитель и приводной ремень, что приводит к потере зарядки аккумулятора. Проблема часто заключается и в самом генераторе, отметил специалист.

УАЗ заявляет, что ресурс их моторов составляет всего 150 тыс. км, поэтому эксперты советуют выбирать модель с дизельным двигателем «ЗМЗ-5231.10» мощностью 100 л.с. Он не требует дорогостоящего обслуживания, а при должном уходе может проехать до 200 тыс. км.

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Среди достоинств УАЗ СГР — четырехступенчатая механическая коробка передач, которая без проблем служит 10-15 лет, а также высокая проходимость и просторный салон.

Новый фургон УАЗ-«буханка» стоит около 1,5 млн рублей, в то время как на вторичном рынке цены варьируются от 200 до 800 тыс. рублей.

Недавно на УАЗе запустили в эксплуатацию новое роботизированное окрасочное оборудование. С его помощью на кузова будут наносить вторичный грунт. подробности в нашем материале.

Источник: Газета.ru

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Алексеева Елена
Количество просмотров 7
30.01.2025 
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