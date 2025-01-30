Атмосферник на 1,5 л, вариатор: неубиваемая Toyota по цене Lada теперь в РФ

В России появились в продаже седаны Toyota Yaris по цене от 2,3 млн рублей

Одной из последних новинок параимпорта стала Toyota Yaris Ativ. Такие автомобили с правым рулем поставляют в Россию из стран Юго-Восточной Азии.

Toyota Yaris

Сейчас два экземпляра по цене 2,3 и 2,5 млн рублей продают в Томске. Первый предлагается в максимальной комплектации с 6 подушками безопасности, светодиодной оптикой, климат-контролем, и прочими опциями.

Технически эти седаны одинаковы, они оснащаются 1,5-литровым бензиновым мотором, вариатором.

Размеры седана 4425×1740×1480 мм при колесной базе 2620 мм.

Toyota Yaris

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов за 2 млн рублей, которые можно взять вместо нового «китайца».

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: «Автоновости дня»