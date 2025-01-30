#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии
30 января
Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии
В Уфе автомобиль протаранил остановку,...
Поездка с этими устройствами в авто может стать квестом на выживание: список
30 января
Поездка с этими устройствами в авто может стать квестом на выживание: список
Эксперты перечислили 4 опасных для перевозки в...
Логисты оценят: совместное предприятие брендов запустит линейку фургонов
30 января
Логисты оценят: совместное предприятие брендов запустит линейку фургонов
Renault и Volvo показали три новых коммерческих...

Атмосферник на 1,5 л, вариатор: неубиваемая Toyota по цене Lada теперь в РФ

В России появились в продаже седаны Toyota Yaris по цене от 2,3 млн рублей

Одной из последних новинок параимпорта стала Toyota Yaris Ativ. Такие автомобили с правым рулем поставляют в Россию из стран Юго-Восточной Азии.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Toyota Yaris
Toyota Yaris

Рекомендуем
Конкурент Geely Monjaro с уникальным оснащением и за те же деньги

Сейчас два экземпляра по цене 2,3 и 2,5 млн рублей продают в Томске. Первый предлагается в максимальной комплектации с 6 подушками безопасности, светодиодной оптикой, климат-контролем, и прочими опциями.

Технически эти седаны одинаковы, они оснащаются 1,5-литровым бензиновым мотором, вариатором.

Размеры седана 4425×1740×1480 мм при колесной базе 2620 мм.

Toyota Yaris
Toyota Yaris

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов за 2 млн рублей, которые можно взять вместо нового «китайца».

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 14
30.01.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Yaris

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв