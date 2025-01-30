«Рольф» начнет продавать мотоциклы — вот что известно

Компания «Рольф» подтвердила запуск мотоциклетного направления в марте 2025 года

Весной 2025 года компания «Рольф» начнет продажи мотоциклов. Первыми брендами, официальную дистрибуцию которых начнет осуществлять российская компания, будут китайские Benda и Hisun.

«У нас планируется старт работ по направлению мото в конце марта – начале апреля текущего года. И мы уже сейчас можем говорить о планах сотрудничества с брендами Benda и Hisun», – рассказала заместитель генерального директора «Рольф» Светлана Виноградова.

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Ранее «За рулем» сообщал, что в 2024 году сегмент новых мотоциклов на рынке РФ почти полностью захватили китайские производители мототехники. Лидером продаж стал бренд Regulmoto – продано 7,5 тысяч единиц за 2024 год.

На втором месте марка Racer с результатом 4,6 тыс. мотоциклов, а замыкает топ-3 бренд Motoland, разошедшийся годовым тиражом в 4,1 тыс. единиц. Далее по рейтингу – слегка «разбавивший» китайское нашествие индийский Bajaj, которого в прошлом году предпочли 3 тыс. россиян и Voge из КНР – 2,7 тыс. мотоциклов за год. Больше тысячи байков в РФ продали только еще три бренда: Kayo, Shineray и... Honda.

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Источник: ТАСС, bendamotorcyclerussia.ru, Автостат