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Как продлить срок эксплуатации подвески машины: ответ эксперта

Эксперт Трушкова назвала 5 правил, которые помогут продлить срок службы подвески

Подвеска – это важнейший узел автомобиля. Чтобы продлить срок ее службы, следует избегать плохих дорог, рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По ее словам, регулярное обслуживание подвески в итоге позволяет сэкономить на ремонте авто. Этот узел напрямую влияет на управляемость автомобиля, тормозной путь и комфорт поездки.

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Для продления срока эксплуатации подвески нужно вовремя менять изношенные детали, которые могут повредить другие узлы подвески. Например, сломанная шаровая опора может вывести из строя рычаги или амортизаторы. Также следует избегать перегрузки автомобиля.

Специалист советует регулярно промывать подвеску, ведь грязь, соль и химикаты ускоряют коррозию. После зимы или поездок по загрязненным дорогам важно промывать и днище автомобиля.

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Трушкова пояснила, что правильное давление в шинах помогает равномерно распределять нагрузку на подвеску. Малое или чрезмерное давление увеличивает вибрации и нагрузку на амортизаторы и шаровые опоры.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 605
31.01.2025 
Фото:freepik / peoplecreations
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