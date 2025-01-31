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Курсом на беспилотники: на дорогах России скоро появится автономный транспорт

Минтранс подготовил поправки в документ о сертификации беспилотного транспорта

Минтранс России обнародовал проект поправок в «Концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств».

Документ является основой требований к сертификации высокоавтоматизированного транспорта в части классификации беспилотников, принятие поправок позволит начать этот процесс.

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Концепцию утвердили еще в 2020 году, и изначально в нее заложили пятиуровневую классификацию беспилотников по международному стандарту SAE. Нулевому уровню соответствует автомобиль без электронных помощников, а пятому – полностью автономная система, не требующая вмешательства человека в процесс управления.

В Минтрансе уточняют, что некоторые формулировки принятой классификации требуют актуализации в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Все вносимые сейчас поправки носят исключительно технический характер.

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По словам директора Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полины Давыдовой, актуализированные требования к каждому из уровней автоматизации являются первым шагом в процессе запуска сертификации беспилотного транспорта в России. Финальным итогом этих работ станет закон о беспилотном движении в нашей стране.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 124
31.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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