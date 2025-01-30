У России есть необходимый потенциал для создания мощной беспилотной авиации

Путин: Россия к 2030 году должна быть одним из лидеров сферы беспилотной авиации

Российская авиация к 2030 году должна войти в число глобальных лидеров в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление 28 января сделал президент РФ Владимир Путин.

«К 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем», – подчеркнул российский лидер в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.

Путин указал на необходимость создания мощной индустрии, инфраструктуры и системы сервиса БПЛА на отечественной технологической производственной платформе не только внутри страны, но и за ее пределами.

Президент выразил уверенность, что у России есть необходимые ресурсы для реализации мер в данной сфере, и считает ее одной из приоритетных для России. А отечественные ученые, конструкторы, инженеры, рабочие и технологические предприниматели обладают колоссальным потенциалом, подытожил Путин.

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Источник: kremlin.ru