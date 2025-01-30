Агрегаторы такси и эксперты обсудят вопрос установки камер в машинах такси

В Госдуме хотят оснастить машины такси видеокамерами в целях безопасности

Автомобили российских таксопарков должны быть оборудованы видеокамерами для фиксации происходящего в салоне. Об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Я считаю, что нам необходимы видеокамеры, которые фиксируют все, что происходит в салоне. Это и безопасность пассажиров, в каких-то случаях это и безопасность водителей такси, это и сохранность вещей, которые вы можете забыть в автомобиле», – подчеркнула депутат.

Буцкая уточнила, что такое предложение получили ассоциации, объединяющие агрегаторы такси, параллельно вопрос обсуждается с представителями экспертного сообщества. Парламентарий выразила уверенность, что только совместными усилиями удастся достичь результата в этом вопросе.

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Источник: tass.ru