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От этих китайских автомобилей в восторге их владельцы

Авто.ру перечислил новинки 2024 года с лучшими оценками экспертов и владельцев

По итогам испытаний и отзывов владельцев в Бортжурнале Авто.ру были определены лучшие китайские автомобили, представленные на российском рынке в 2024 году.

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Haval H9
Haval H9

Оценивались автомобили по 26 критериям, включая оснащение, динамику, проходимость и комфорт. Из всех моделей лишь немногие получили более 4 баллов в итоговой оценке.

Внедорожник Haval H9 высоко оценили как эксперты (4,04), так и владельцы (4,8). Среди преимуществ модели – комфортный второй ряд сидений с индивидуальными настройками и хорошая шумоизоляция.

Однако его минусом является недостаточная динамика на трассе, особенно при старте и обгонах.

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На втором месте расположился Belgee X50 с оценками 4,04 от экспертов и 4,6 от владельцев. Этот компактный кроссовер получил похвалу за динамику и управляемость, но критику за небольшой и неудобный багажник. В отзывах владельцев отмечается, что это один из самых быстрых автомобилей в своем классе.

Третье место занял Geely Atlas второго поколения, с оценками 4 от экспертов и 4,7 от владельцев. Сильными сторонами модели являются наличие полного привода и просторный салон. Однако эксперты отметили слишком длинный тормозной путь на мокрой дороге.

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Бюджетный седан Livan S6 Pro оказался на четвертой строчке. Он получил высокую оценку владельцев (4,8), но эксперты поставили 3,82. Модель продемонстрировала хорошую динамику и настройку шасси, но не хватает пространства на заднем ряду сидений.

Замыкает топ-5 Geely Emgrand – экспертная оценка составила 3,82, а владельцы оценили его в 4,5 балла. Модель похвалили за стильный внешний вид и вместительный багажник, но отметили слабую динамику двигателя, что стало главным минусом по мнению владельцев.

Между тем, Great Wall Motor (GWM) готовит бренд роскошных автомобилей, который будет конкурировать с Rolls-Royce.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos и фирмы-производители
Количество просмотров 39985
31.01.2025 
Фото:Depositphotos и фирмы-производители
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