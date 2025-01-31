От этих китайских автомобилей в восторге их владельцы

Авто.ру перечислил новинки 2024 года с лучшими оценками экспертов и владельцев

По итогам испытаний и отзывов владельцев в Бортжурнале Авто.ру были определены лучшие китайские автомобили, представленные на российском рынке в 2024 году.

Haval H9

Оценивались автомобили по 26 критериям, включая оснащение, динамику, проходимость и комфорт. Из всех моделей лишь немногие получили более 4 баллов в итоговой оценке.

Внедорожник Haval H9 высоко оценили как эксперты (4,04), так и владельцы (4,8). Среди преимуществ модели – комфортный второй ряд сидений с индивидуальными настройками и хорошая шумоизоляция.

Однако его минусом является недостаточная динамика на трассе, особенно при старте и обгонах.

На втором месте расположился Belgee X50 с оценками 4,04 от экспертов и 4,6 от владельцев. Этот компактный кроссовер получил похвалу за динамику и управляемость, но критику за небольшой и неудобный багажник. В отзывах владельцев отмечается, что это один из самых быстрых автомобилей в своем классе.

Третье место занял Geely Atlas второго поколения, с оценками 4 от экспертов и 4,7 от владельцев. Сильными сторонами модели являются наличие полного привода и просторный салон. Однако эксперты отметили слишком длинный тормозной путь на мокрой дороге.

Бюджетный седан Livan S6 Pro оказался на четвертой строчке. Он получил высокую оценку владельцев (4,8), но эксперты поставили 3,82. Модель продемонстрировала хорошую динамику и настройку шасси, но не хватает пространства на заднем ряду сидений.

Замыкает топ-5 Geely Emgrand – экспертная оценка составила 3,82, а владельцы оценили его в 4,5 балла. Модель похвалили за стильный внешний вид и вместительный багажник, но отметили слабую динамику двигателя, что стало главным минусом по мнению владельцев.

Между тем, Great Wall Motor (GWM) готовит бренд роскошных автомобилей, который будет конкурировать с Rolls-Royce.