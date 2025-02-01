Откат назад – эксперт раскритиковал идею сдачи экзамена в ГАИ экстерном

Эксперт Сажин указал на неэффективность идеи сдачи экзамена на права экстерном

Инициатива по сдаче экзамена на получение прав экстерном вернет нас на 10 лет назад, когда водительское удостоверение оформляли по «серым» схемам. Об этом заявил автоэксперт Владимир Сажин.

По его мнению, возвращение экстерната – это реальная угроза безопасности на дорогах.

«Самоподготовка уже была признана неэффективной, поэтому увеличили часы наката в автошколах. Инструкторы просто не успевали научить водителей. Автошколы подняли цены, потому что теперь программы стали давать в полном объеме. Но качество подготовки все равно оставляет желать лучшего», – констатирует специалист.

Эта инициатива не имеет ничего общего с заботой о гражданах, подытожил Сажин.

Напомним, накануне депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев выступил с инициативой разрешать сдавать будущим водителям экзамен на получение прав экстерном после 50 часов занятий с инструктором автошколы. Кроме того, парламентарий считает, что теорию на экзамене нужно сдавать только в ГАИ, без посещения школы.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: osnmedia.ru