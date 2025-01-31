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На улицах Петербурга появятся новые камеры фото- и видеофиксации

Комтранс Петербурга займется обслуживанием камер для фиксации нарушений ПДД

Полномочия по обслуживанию и установке дорожных камер фото- и видеофиксации за нарушениями правил дорожного движения в Петербурге переданы городскому комитету по транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Комтранса.

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Отмечается, что на сегодняшний день в Северной столице функционирует порядка тысячи стационарных, мобильных и передвижных комплексов. Причем все они установлены в местах концентрации ДТП.

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Теперь специалисты комитета по транспорту Петербурга будут самостоятельно принимать решения о размещении таких фото- и видеокомплексов, а также финансировать расходы, связанные с их содержанием. Кроме того, ведомство будет заниматься обработкой и рассылкой материалов по делам об административных правонарушениях в отношении автовладельцев.

Кроме того, специалисты Комтранса будут взаимодействовать с Госавтоинспекцией и уполномоченными органами государственного контроля в части передачи полученной информации при помощи средств фиксации.

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Источник: gov.spb.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 84
31.01.2025 
Фото:Depositphotos
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