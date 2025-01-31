Детали для Haval российской сборки будут тоже делать в России

Haval Motor строит кластер по производству автокомпонентов в Тульской области

ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» занимается строительством кластера по производству автомобильных компонентов в Тульской области. Кластер расположится недалеко от автосборочного завода Haval Motor в индустриальном парке «Узловая», которым владеет компания. Об этом сообщил председатель правительства региона Михаил Пантелеев.

Он отметил, что автопром в Тульской области активно развивается: за три года его доля в областном ВРП выросла с 2 до 12%. А тульский завод Haval Motor стал вторым по объему производства автозаводом в стране после АВТОВАЗа – в 2024 году с конвейера сошло 130 тысяч машин Haval F7, F7x, Dargo и Jolion.

Сборочный конвейер Haval в индустриальном парке «Узловая»

Впервые о запуске производства автокомпонентов для этих машин стало известно в июле 2023 года: сообщалось, что общая площадь помещений составит 20 тысяч кв. м. Это один из шагов по локализации и расширению производства автосборочного завода: при изначальной мощности в 150 тысяч машин в год уже в 2025 году его хотят довести до показателя 200 тысяч автомобилей.

Еще один шаг в этом направлении – запущенный в марте 2024 года завод по производству двигателей Haval. Предполагается выпуск двух моделей двигателей в режиме полного цикла. По планам, завод двигателей должен обеспечить моторами более 90% выпускаемых в РФ Хавейлов. Кроме того, озвучивались планы создания центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

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Источник: Интерфакс