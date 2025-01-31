Легковушка столкнулась с КАМАЗом: в жутком ДТП погибли взрослый и ребенок
Под Красноярском водитель иномарки и ребенок-пассажир погибли в аварии с грузовиком
В Емельяновском районе Красноярского края 31 января произошла авария. На 23-м километре автодороги «Обход города Красноярска» водитель Toyota Mark II выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом.
Водитель легковушки и его несовершеннолетний пассажир погибли. Водитель КАМАЗа, съехавшего после удара с трассы, госпитализирован.
Известно, что в 2024 году водитель Toyota Mark II более 20 раз нарушал скоростной режим.
Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.
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Источник: ГУ МВД Красноярского края
Фото:МВД Медиа
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31.01.2025
Фото:МВД Медиа
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