Легковушка столкнулась с КАМАЗом: в жутком ДТП погибли взрослый и ребенок

Под Красноярском водитель иномарки и ребенок-пассажир погибли в аварии с грузовиком

В Емельяновском районе Красноярского края 31 января произошла авария. На 23-м километре автодороги «Обход города Красноярска» водитель Toyota Mark II выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом.

Водитель легковушки и его несовершеннолетний пассажир погибли. Водитель КАМАЗа, съехавшего после удара с трассы, госпитализирован.

Известно, что в 2024 году водитель Toyota Mark II более 20 раз нарушал скоростной режим.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: ГУ МВД Красноярского края