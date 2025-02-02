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Эту версию культового японского внедорожника все долго ждали

Удлиненную 4-дверную версию Suzuki Jimny импортируют в Японию из Индии

Компания Suzuki выпустила удлиненную версию своего знаменитого рамного внедорожника Jimny, получившую название Nomade. В отличие от стандартной трехдверной модели, которая производится в Японии, пятидверка Jimny Nomade собирается в Индии и теперь будет доступна и на японском рынке.

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Suzuki Jimny Nomade
Suzuki Jimny Nomade

За счет удлиненной колесной базы и добавления двух дверей, модель получила больше пространства для задних пассажиров и увеличенный багажник. Длина автомобиля составляет 3890 мм, что на 340 мм больше, чем у трехдверного Jimny, а колесная база увеличена до 2590 мм.

Suzuki Jimny Nomade
Suzuki Jimny Nomade

Внешне пятидверный Jimny почти не отличается от своего трехдверного аналога, за исключением решетки радиатора с пятью прорезями. Автомобиль сохранил прежний дорожный просвет в 210 мм и углы въезда и съезда (36° и 47°), однако угол въезда уменьшился до 25° из-за изменения длины колесной базы.

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Под капотом Jimny Nomade установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. Водители смогут выбрать между пятиступенчатой механической и четырехступенчатой автоматической коробками передач, обе из которых работают с системой полного привода.

Модель поступит в продажу в Японии с 3 апреля по цене около 17 200 долларов (1,7 млн рублей), что примерно на 360 тыс. рублей дороже стандартной версии Jimny.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Suzuki
Количество просмотров 3620
02.02.2025 
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+100