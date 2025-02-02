Эту версию культового японского внедорожника все долго ждали

Удлиненную 4-дверную версию Suzuki Jimny импортируют в Японию из Индии

Компания Suzuki выпустила удлиненную версию своего знаменитого рамного внедорожника Jimny, получившую название Nomade. В отличие от стандартной трехдверной модели, которая производится в Японии, пятидверка Jimny Nomade собирается в Индии и теперь будет доступна и на японском рынке.

Suzuki Jimny Nomade

За счет удлиненной колесной базы и добавления двух дверей, модель получила больше пространства для задних пассажиров и увеличенный багажник. Длина автомобиля составляет 3890 мм, что на 340 мм больше, чем у трехдверного Jimny, а колесная база увеличена до 2590 мм.

Suzuki Jimny Nomade

Внешне пятидверный Jimny почти не отличается от своего трехдверного аналога, за исключением решетки радиатора с пятью прорезями. Автомобиль сохранил прежний дорожный просвет в 210 мм и углы въезда и съезда (36° и 47°), однако угол въезда уменьшился до 25° из-за изменения длины колесной базы.

Под капотом Jimny Nomade установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 103 л.с. Водители смогут выбрать между пятиступенчатой механической и четырехступенчатой автоматической коробками передач, обе из которых работают с системой полного привода.

Модель поступит в продажу в Японии с 3 апреля по цене около 17 200 долларов (1,7 млн рублей), что примерно на 360 тыс. рублей дороже стандартной версии Jimny.

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Источник: Carscoops