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Ценностные ориентиры россиян при выборе автомобильных заправочных станций: анализ потребительских предпочтений РОМИР

Анализ потребительских предпочтений россиян при выборе автомобильных заправочных станций (АЗС) выявил ряд ключевых ценностных ориентиров, определяющих выбор потребителя.

Согласно проведенному исследованию РОМИР, три наиболее значимые характеристики, которые потребители ожидают от АЗС, это: забота об окружающей среде (22,9%), простота использования (22,8%) и надежность (22,2%). Эти данные свидетельствуют о формировании у россиян сбалансированного подхода к выбору АЗС, где экологическая ответственность, удобство и гарантия качества оказываемых услуг выступают равнозначными факторами.

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Примечательно, что распределение предпочтений по отдельным брендам демонстрирует дифференциацию восприятия. Так, бренд Teboil ассоциируется у респондентов прежде всего с заботой об окружающей среде (23,1%), что указывает на успешную коммуникацию бренда в данном направлении. В то же время, такие крупные игроки рынка, как Газпром, Газпромнефть и Лукойл, получили наивысшие оценки по критерию надежности (24,2%, 24,7% и 26,4% соответственно), что подчеркивает важность для потребителя гарантии качества топлива и сервиса. Бренд Башнефть выделяется как наиболее «простая» АЗС по мнению респондентов (27,4%), что может свидетельствовать о высоком уровне удобства и интуитивности пользовательского интерфейса. Роснефть отличилась наиболее безопасной заправочной сетью у россиян – 17,9%, что говорит о высоком уровне доверия среди потребителей. Наконец, АЗС сети Нефтьмагистраль завоевала признание как самая «семейная» заправочная станция (20,3%), что может быть обусловлено наличием дополнительных сервисов, ориентированных на потребности семей с детьми.

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Полученные данные подтверждают тезис о важности интегрального подхода к формированию позиционирования АЗС. Успех на рынке зависит не только от качества топлива, но и от соответствия предлагаемых услуг ценностным ориентирам потребителей.

Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР, комментируя результаты исследования, отметила:

«Результаты исследования демонстрируют, что для россиян безопасность остается одной из главных ценностей, что полностью согласуется с данными нашего исследования по общероссийским ценностям. Наряду с безопасностью, для значительной части населения важна семья и чувство защищенности. АЗС, учитывающие эти факторы в своей стратегии, имеют большие шансы на успех».

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 71
31.01.2025 
Фото:Depositphotos
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