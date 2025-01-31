Ценностные ориентиры россиян при выборе автомобильных заправочных станций: анализ потребительских предпочтений РОМИР
Согласно проведенному исследованию РОМИР, три наиболее значимые характеристики, которые потребители ожидают от АЗС, это: забота об окружающей среде (22,9%), простота использования (22,8%) и надежность (22,2%). Эти данные свидетельствуют о формировании у россиян сбалансированного подхода к выбору АЗС, где экологическая ответственность, удобство и гарантия качества оказываемых услуг выступают равнозначными факторами.
Примечательно, что распределение предпочтений по отдельным брендам демонстрирует дифференциацию восприятия. Так, бренд Teboil ассоциируется у респондентов прежде всего с заботой об окружающей среде (23,1%), что указывает на успешную коммуникацию бренда в данном направлении. В то же время, такие крупные игроки рынка, как Газпром, Газпромнефть и Лукойл, получили наивысшие оценки по критерию надежности (24,2%, 24,7% и 26,4% соответственно), что подчеркивает важность для потребителя гарантии качества топлива и сервиса. Бренд Башнефть выделяется как наиболее «простая» АЗС по мнению респондентов (27,4%), что может свидетельствовать о высоком уровне удобства и интуитивности пользовательского интерфейса. Роснефть отличилась наиболее безопасной заправочной сетью у россиян – 17,9%, что говорит о высоком уровне доверия среди потребителей. Наконец, АЗС сети Нефтьмагистраль завоевала признание как самая «семейная» заправочная станция (20,3%), что может быть обусловлено наличием дополнительных сервисов, ориентированных на потребности семей с детьми.
Полученные данные подтверждают тезис о важности интегрального подхода к формированию позиционирования АЗС. Успех на рынке зависит не только от качества топлива, но и от соответствия предлагаемых услуг ценностным ориентирам потребителей.
Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР, комментируя результаты исследования, отметила:
«Результаты исследования демонстрируют, что для россиян безопасность остается одной из главных ценностей, что полностью согласуется с данными нашего исследования по общероссийским ценностям. Наряду с безопасностью, для значительной части населения важна семья и чувство защищенности. АЗС, учитывающие эти факторы в своей стратегии, имеют большие шансы на успех».
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