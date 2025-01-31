Автомобильные склады переполнены: дилеры просят поддержки у властей

На складах российских дилеров скопилось около 700 тысяч новых машин

На начало текущего года на складах российских дилеров находится примерно 700 тысяч машин. В прошлом году автомобилей на складах было почти вдвое меньше в аналогичный период времени. Во избежании развития кризиса дилеры попросили поддержки у властей.

Уточняется, что около 52% новых машин на складах произведены в России, остальная часть приходится на иномарки. Эксперты считают, что для стабилизации финансового положения дилеры сейчас проводят ревизию портфеля брендов и будут отказываться от нерентабельных. Также они могут начать сокращать штат сотрудников автосалонов и закрывать шоурумы.

В сложившейся ситуации дилеры обратились к Минпромторгу с просьбой урегулировать наплыв китайских марок и донастроить прогнозирование рынка в части спроса на автомобили.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: РБК