#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В два раза меньше новых легковых машин привезли в Россию
7 февраля
В два раза меньше новых легковых машин привезли в Россию
«Автостат»: в январе импорт новых легковых...
Гражданка купила автомобиль и получила неожиданный штраф
7 февраля
Гражданка купила автомобиль и получила неожиданный штраф
Россиянке назначили штраф 855 тыс. руб. за...
Российская марка возглавила рейтинг продаж на авторынке Белоруссии
7 февраля
Российская марка возглавила рейтинг продаж на авторынке Белоруссии
Авторынок Беларуси вырос за год благодаря...

Porsche Cayenne съехал с трассы и врезался в дерево: двое погибли

На Кубани иномарка врезалась в дерево, погибли водитель и пассажир

Смертельная авария произошла ночью 31 января на Кубани на автодороге «г. Тихорецк — х. Ленинское Возрождение».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Конкурент Geely Monjaro с уникальным оснащением и за те же деньги

По предварительной информации, около 2:25 29-летний водитель, управлявший Porsche Cayenne, съехал на обочину и влетел в дерево.

В аварии на месте скончались водитель и его пассажир, 31-летний житель Тихорецка.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Госавтоинспекция Кубани

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 272
31.01.2025 
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0