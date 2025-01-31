Porsche Cayenne съехал с трассы и врезался в дерево: двое погибли

На Кубани иномарка врезалась в дерево, погибли водитель и пассажир

Смертельная авария произошла ночью 31 января на Кубани на автодороге «г. Тихорецк — х. Ленинское Возрождение».

По предварительной информации, около 2:25 29-летний водитель, управлявший Porsche Cayenne, съехал на обочину и влетел в дерево.

В аварии на месте скончались водитель и его пассажир, 31-летний житель Тихорецка.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: Госавтоинспекция Кубани