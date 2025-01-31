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Берем на вооружение: машины этих цветов угоняют реже всего

Стало известно, машины каких цветов предпочитают покупать российские водители

Российские автовладельцы отдают предпочтение машинам в черном и серебристом цветах. Такими выводами после проведенного в 2024 году исследования о популярных цветах лакокрасочного покрытия кузова авто поделились аналитики «Авилон» и «Авито Авто».

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Синий и серый окрас кузова популярен у россиян меньше. А количество автомобилей ярких оттенков, включая зеленый или желтый, составляют всего несколько процентов из-за их непрактичности.

Практичным считается цвет кузова, на котором меньше всего заметна грязь и пыль. К ним как раз и относятся серый, темно-серебристый цвета и их оттенки. Также в ходе исследования выяснилось, что жители южных регионов России предпочитают автомобили белого цвета. Считается, что с таким окрасом машина не сильно нагревается на солнце.

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Черный цвет, наоборот, сильнее остальных раскаляются под прямыми лучами солнца. Также при выборе цвета транспортного средства нужно помнить, насколько легче будет подбор тона краски в случае восстановления после ДТП. С машинами ярких цветов кузова это сделать сложнее, также аналитики выяснили, что красные, зеленые, голубые и другие яркие машины угоняют меньше всего. Дело в том, что угонщики чаще воруют машины спокойных тонов, потому что их легче спрятать.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 186
31.01.2025 
Фото:Depositphotos
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