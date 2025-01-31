Эти простые способы сделают из машины конфетку: быстрые способы очистки

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Эксперты рассказали, как быстро придать машине презентабельный вид без мойки

Иногда бывают ситуации, когда машина должна выглядеть презентабельно, но на автомойку уже нет времени. Эксперты поделились несколькими советами, которые помогут привести автомобиль в порядок за считаные минуты.

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Первое, что нужно сделать, – очистить капот, багажник и задний бампер, дело в том, что эти зоны сразу привлекают внимание. Чтобы привести их в порядок, достаточно воспользоваться специальным спреем для быстрого ухода за всеми поверхностями и салфеткой из микрофибры. А чистые стекла и зеркала тоже создают эффект ухоженного автомобиля, поэтому нужно уделить внимание и им.

Салон нужно освободить от различного мелкого мусора и ненужных вещей, напольные коврики достаточно вытряхнуть.

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Приборную панель и пластиковые детали в салоне нужно протереть влажными салфетками, чтобы убрать следы пальцев и пыль.

Очень сильно портят внешний вид машины грязные колеса, но, если протереть центральную часть дисков, а затем обработать шины чернителем, они моментально примут свежий вид. Чтобы дольше сохранить кузов машины чистым, лучше не парковаться под деревьями и вблизи оживленной трассы.

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Источник: speedme.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 259
31.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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