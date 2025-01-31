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Качество кузова этих «китайцев» на высоте

«Автокод» назвал пять самых нержавеющих китайских автомобилей в России

Специалисты из «Автокода» отмечают, что китайские автопроизводители заметно улучшили качество своей продукции и стали больше внимания уделять стойкости кузова к образованию коррозии. Многие помнят, что в «нулевых» китайские модели не отличались качеством лакокрасочного покрытия (ЛКП). Из-за этого кузовные элементы у них быстро приходили в негодность.

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Среди наиболее устойчивых к ржавчине упоминается Tiggo 8 Pro от концерна Chery. Производитель специально для рынка РФ проводит оцинковку кузова методом катафореза, а обработке подвергаются все детали, кроме крыши. Похожим образом обработан и кузов компактного кроссовера Omoda C5. Марка даже предоставляет гарантию на кузов при соблюдении условий эксплуатации авто.

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В список также попали кроссовер Haval Jolion и внедорожник Haval H6. Обе модели прошли оцинковку всех кузовных деталей, кроме крыши, а на внедорожнике после 2020 года оцинковка затронула днище и колесные арки. Кроме того, срок гарантии на ЛКП увеличили до 10 лет.

В список вошел белорусский кроссовер Belgee X70, представляющий из себя перелицованный Geely Atlas Pro. На этой модели оцинковка затрагивает все элементы, за исключением внутренних полостей крыши, багажника и капота.

Chery Tiggo 8
Omoda C5
Belgee X70
Geely Atlas Pro
Haval H6
Haval Jolion

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Chery | Omoda | Haval | Geely
Количество просмотров 24255
31.01.2025 
Фото:Chery | Omoda | Haval | Geely
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