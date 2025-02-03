Возможно, вы не знали: за грязные номера могут лишить прав

«Российская газета»: водители могут лишиться прав за грязные номера

С октября прошлого года вступили в силу новые суровые меры наказания за управление автомобилем с нечитаемыми номерами.

Водителям теперь грозит лишение прав, если они не проверили чистоту своих номеров перед выездом. Даже небольшой снежок или грязь на регистрационном знаке могут стать причиной для санкций. Несмотря на то, что о таких изменениях знают немногие, случаи судебных разбирательств по этому поводу становятся все более частыми.

Зимняя погода, с ее снегом и грязью на дорогах, создает угрозу для каждого водителя. При этом, несмотря на грязь на автомобиле, ответственность наступает именно за нечитаемые номера, а не за весь автомобиль в целом.

В некоторых случаях водители могут намеренно скрывать номера с помощью снега или грязи, особенно при проезде под камерами.

Это явление стало достаточно распространенным, и многие водители используют различные способы для маскировки своих номеров. ПДД требуют, чтобы водитель всегда проверял техническое состояние своего автомобиля, включая чистоту номеров, прежде чем выехать на дорогу.

В декабре прошлого года Второй кассационный суд рассмотрел случай с водителем автомобиля Porsche Cayenne, который управлял машиной со снежком на регзнаке. Несмотря на утверждения водителя, что снег оказался случайно, суд признал его виновным и наложил штраф в 5 тысяч рублей. Подобные случаи становятся все более частыми, и с октября введены более строгие меры наказания, включая лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Особенно актуальными эти меры стали на платных трассах, таких как ЦКАД и М-12 "Восток", где установлены безбарьерные системы оплаты. Водители используют различные ухищрения, чтобы скрыть свои номера и избежать оплаты за проезд. В ответ на это Госавтоинспекция провела более 120 рейдов на этих трассах, результатом которых стало более 500 протоколов за скрытые номера. В большинстве случаев для этого водители использовали искусственную грязь или специальные устройства, такие как рамки-перевертыши.

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Источник: «Российская газета»