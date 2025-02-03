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Эта популярная марка ушла из России, но официальные машины по-прежнему продаются

Toyota продолжает продавать свои автомобили в России

Компания Toyota c 2022 года приостановила официальную деятельность в России. В свежем пресс-релизе концерна появились данные, что после ухода из РФ фирма продолжала продавать на авторынке страны свои машины.

Уточняется, что в 2022 году было продано 22 000 единиц, в 2023 компания реализовала 435 новых авто. В 2024 году был продан один автомобиль.

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Сам факт продажи даже минимального количества авто достоин внимания. Не исключено, что компания продолжит продавать машины в РФ.

Вероятно, в официальной статистике были указаны данные по распродаже складских остатков дилеров Toyota.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Toyota

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1905
03.02.2025 
Фото:Unsplash
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