Эта популярная марка ушла из России, но официальные машины по-прежнему продаются

Toyota продолжает продавать свои автомобили в России

Компания Toyota c 2022 года приостановила официальную деятельность в России. В свежем пресс-релизе концерна появились данные, что после ухода из РФ фирма продолжала продавать на авторынке страны свои машины.

Уточняется, что в 2022 году было продано 22 000 единиц, в 2023 компания реализовала 435 новых авто. В 2024 году был продан один автомобиль.

Сам факт продажи даже минимального количества авто достоин внимания. Не исключено, что компания продолжит продавать машины в РФ.

Вероятно, в официальной статистике были указаны данные по распродаже складских остатков дилеров Toyota.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: Toyota