К конной полиции в России добавят мобильные патрули на электросамокатах

Российские полицейские начнут патрулировать улицы на электросамокатах

Российские полицейские начнут патрулировать улицы на современных электросамокатах. О запуске эксперимента по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с целью повышения мобильности патрулей федеральной территории «Сириус» рассказали в пресс-службе МВД России.

Планируется, что сотрудники полиции начнут использовать двухколесный транспорт уже в ближайшее время, а перед этим они пройдут обучение по управлению СИМ.

Полиция на электросамокатах

В МВД считают, что такой способ передвижения позволит полицейским быстрее перемещаться по улицам, особенно с учетом трафика. Сотрудники смогут оперативно преодолевать расстояния по узким переулкам, куда обычно сложно попасть на автомобиле. Ожидается, что благодаря нововведению олицейские быстрее будут реагировать на экстренные ситуации, и эффективность повысится.

Электросамокаты местному управлению полиции предоставил один из кикшеринговых сервисов, СИМ брендировали соответствующей ливреей. Будущих мобильных патрульных будут тестировать на знание правил дорожного движения, а инструкторы обучат их нюансам пилотирования самокатов.

Полицейские электросамокаты

Проект пока запущен в пилотном режиме, если после подведения первых итогов эксперимент признают эффективным и удачным, патрульных оснастят электросамокатами и в других регионах России.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: mvdmedia.ru