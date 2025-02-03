#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

К конной полиции в России добавят мобильные патрули на электросамокатах

Российские полицейские начнут патрулировать улицы на электросамокатах

Российские полицейские начнут патрулировать улицы на современных электросамокатах. О запуске эксперимента по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с целью повышения мобильности патрулей федеральной территории «Сириус» рассказали в пресс-службе МВД России.

Планируется, что сотрудники полиции начнут использовать двухколесный транспорт уже в ближайшее время, а перед этим они пройдут обучение по управлению СИМ.

Полиция на электросамокатах
Полиция на электросамокатах
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Конкурент Geely Monjaro с уникальным оснащением и за те же деньги

В МВД считают, что такой способ передвижения позволит полицейским быстрее перемещаться по улицам, особенно с учетом трафика. Сотрудники смогут оперативно преодолевать расстояния по узким переулкам, куда обычно сложно попасть на автомобиле. Ожидается, что благодаря нововведению олицейские быстрее будут реагировать на экстренные ситуации, и эффективность повысится.

Электросамокаты местному управлению полиции предоставил один из кикшеринговых сервисов, СИМ брендировали соответствующей ливреей. Будущих мобильных патрульных будут тестировать на знание правил дорожного движения, а инструкторы обучат их нюансам пилотирования самокатов.

Полицейские электросамокаты
Полицейские электросамокаты

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Проект пока запущен в пилотном режиме, если после подведения первых итогов эксперимент признают эффективным и удачным, патрульных оснастят электросамокатами и в других регионах России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: mvdmedia.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 53
03.02.2025 
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0