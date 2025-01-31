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Водитель не справился с управлением: в Якутии опрокинулся бензовоз

Водитель перевернувшегося бензовоза погиб в ДТП в Якутии

Вечером 30 января в Олекминском районе Якутии в 60-70 км от районного центра перевернулся бензовоз.

Уточняется, что УРАЛ-56452А перевозил дизельное топливо. На 520-м км дороги «Сила Сибири» водитель не справился с управлением, бензовоз опрокинулся, а 40-летний водитель погиб.

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Пока нет информации о том, произошел ли розлив дизельного топлива. Стаж вождения водителя превышал 20 лет, мужчина был пристегнут ремнем безопасности.

Следователи выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия)

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 221
31.01.2025 
Фото:МВД Медиа
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