В топ-10 лучших хэтчбеков 2024 года вошли известные в РФ модели — список

Renault Clio признан экспертами AutoCar лучшим хэтчбеком на рынке в 2024 году

Renault Clio возглавил топ-10 лучших хэтчбеков по версии экспертов британского ресурса AutoCar.

Автомобиль удостоился этого высокого статуса благодаря оптимальному соотношению цена-качество, стильному и эргономичному салону и очень экономичной гибридной силовой установке.

Интерьер Renault Clio

Из минусов: автовладельцам не нравятся неудобные для взрослых пассажиров кресла второго ряда, а также слегка «деревянная» подвеска, из-за которой не очень комфортно на плохих дорогах.

Второе место в рейтинге лучших «супермини» занял Seat Ibiza, он похож на более крупный и дорогой Seat Leon, а салон у него даже лучше, чем у соплатформенного Volkswagen Polo. Из минусов эксперты перечислили не очень хорошую управляемость, как у Ford Fiesta, отсутствие гибридных версий, а также ограниченный функционал базовых комплектаций.

Замыкает тройку лидеров Skoda Fabia – этот автомобиль ценят за просторный салон и конкурентоспособную цену. Кроме того, его управляемость соответствует некоторым моделям премиум-класса. Из недостатков эксперты выделили не очень высокого качества пластик в салоне, а также отсутствие дизельных и гибридных версий.

Топ-10 лучших хэтчбеков 2024 года выглядит так:

Renault Clio

Seat Ibiza

Skoda Fabia

Volkswagen Polo

Hyundai i20

Dacia Sandero

Toyota Yaris

Peugeot 208

Audi A1

Mini Electric

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Источник: autocar.co.uk