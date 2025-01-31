В топ-10 лучших хэтчбеков 2024 года вошли известные в РФ модели — список
Renault Clio возглавил топ-10 лучших хэтчбеков по версии экспертов британского ресурса AutoCar.
Автомобиль удостоился этого высокого статуса благодаря оптимальному соотношению цена-качество, стильному и эргономичному салону и очень экономичной гибридной силовой установке.
Из минусов: автовладельцам не нравятся неудобные для взрослых пассажиров кресла второго ряда, а также слегка «деревянная» подвеска, из-за которой не очень комфортно на плохих дорогах.
Второе место в рейтинге лучших «супермини» занял Seat Ibiza, он похож на более крупный и дорогой Seat Leon, а салон у него даже лучше, чем у соплатформенного Volkswagen Polo. Из минусов эксперты перечислили не очень хорошую управляемость, как у Ford Fiesta, отсутствие гибридных версий, а также ограниченный функционал базовых комплектаций.
Замыкает тройку лидеров Skoda Fabia – этот автомобиль ценят за просторный салон и конкурентоспособную цену. Кроме того, его управляемость соответствует некоторым моделям премиум-класса. Из недостатков эксперты выделили не очень высокого качества пластик в салоне, а также отсутствие дизельных и гибридных версий.
Топ-10 лучших хэтчбеков 2024 года выглядит так:
- Renault Clio
- Seat Ibiza
- Skoda Fabia
- Volkswagen Polo
- Hyundai i20
- Dacia Sandero
- Toyota Yaris
- Peugeot 208
- Audi A1
- Mini Electric
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Источник: autocar.co.uk