Все работы по устранению дефекта с отозванными в РФ кроссоверами проведут бесплатно
Российское представительство Kia («Киа Россия и СНГ») анонсировало отзыв кроссоверов Kia Sportage третьего поколения, реализованных в РФ в период с 2014 по 2016 годы. Соответствующая информация появилась на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 29 141 автомобиль Kia Sportage (Sle), реализованный в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», – уточняется в сообщении.
На кроссоверах заменят мультипредохранитель системы ABS и крышку блока предохранителей, добавили в Росстандарте. Уполномоченные дилеры сообщат всем владельцев указанной модели о необходимости проведения работ, их проведут бесплатно.
Отмечается, что владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, найти на сайте Росстандарта информацию, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо внести VIN-код своего автомобиля и сравнить с перечнем машин в рамках отзывной кампании.
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Источник: Газета.Ru