Все работы по устранению дефекта с отозванными в РФ кроссоверами проведут бесплатно

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Kia анонсировала отзыв более 29 тысяч Sportage в России из-за риска возгорания

Российское представительство Kia («Киа Россия и СНГ») анонсировало отзыв кроссоверов Kia Sportage третьего поколения, реализованных в РФ в период с 2014 по 2016 годы. Соответствующая информация появилась на сайте Росстандарта.

Kia Sportage
Kia Sportage
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«Отзыву подлежат 29 141 автомобиль Kia Sportage (Sle), реализованный в период с 2014 года по 2016 год с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: электрическая цепь блока ABS/ESC в некоторых случаях может замкнуть, что приведет к чрезмерному повышению тока и может повысить риск возгорания в моторном отсеке», – уточняется в сообщении.

На кроссоверах заменят мультипредохранитель системы ABS и крышку блока предохранителей, добавили в Росстандарте. Уполномоченные дилеры сообщат всем владельцев указанной модели о необходимости проведения работ, их проведут бесплатно.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

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Отмечается, что владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения, найти на сайте Росстандарта информацию, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо внести VIN-код своего автомобиля и сравнить с перечнем машин в рамках отзывной кампании.

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Источник: Газета.Ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Kia
Количество просмотров 301
31.01.2025 
Фото:Depositphotos | Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-28