Стоянки дилеров забиты машинами — значит, будут скидки?

Максим Кадаков рассказал, почему склады дилеров оказались забиты машинами

В конце прошлой недели появились сообщения о том, что на складах российских дистрибьюторов различных автомобильных марок скопилось около 700 тысяч автомобилей. Ситуация ненормальная – например, в прошлом году запас автомобилей был почти вдвое меньше, и тогда никто не бил тревогу.

В этом же году, как сообщалось, представители брендов обратились в Минпромторг с просьбой урегулировать наплыв китайских марок и помочь в более точном прогнозировании спроса на машины.

Главный редактор «За рулем» рассказал о причинах и последствиях этой ситуации.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Доподлинно никто не знает, какое количество машин находится на складах импортеров, дилеров и в доставке. Но явно не 700 тысяч. По моим оценкам, это 400–500 тысяч автомобилей. Что, впрочем, тоже много. При вялотекущих продажах некоторым дилерам запасов хватит на три месяца, а кому-то и больше.

Все тащили машины в расчете на прошлогодние объемы продаж. А плечо поставки – около полугода. Нужно заказать автомобили, произвести, привезти и растаможить, развезти по дилерам... Это не кран с водой: открыл – потекла, закрыл – перестала течь. Машины «доезжали» в больших количествах, когда уже столько не нужно было.

Первая мысль – пусть снизят цены. Но снизить цены могут только производители, которые через своих импортеров напихали насильно дилерам столько машин, что их ставить некуда. Да еще заставляют их оплачивать – с минимальной отсрочкой. Машины не проданы покупателям, а деньги за них дилер уже заплатил производителю. Вот и сидят дилеры с набитыми складами.

Когда рентабельность дилера составляет 4–6%, больших скидок с этого не дашь. Льготная программа автокредитования, наверное, поможет, но всех проблем тоже не решит.

А чем поможет Минпромторг? Говорят, что необходимо более точное прогнозирование рынка. А кто из игроков рынка в последние годы прислушивался к прогнозированию? Каждый ведет свою игру, каждый хочет быть лидером... Короче, веселый будет год.

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Источник: Максим Кадаков