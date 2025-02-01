Неубиваемый седан Chevrolet теперь можно купить в России по цене Гранты

Седан Chevrolet Nexia подешевел в России до 1,15 млн рублей

Рынок подержанных автомобилей полон неожиданностей, но снижение цен на новые машины – явление куда более редкое и интригующее. Именно такой сюрприз преподнесли российские автодилеры, предложив новые седаны Chevrolet Nexia 2022 года выпуска по цене, сопоставимой с популярной Lada Granta.

Сейчас стоимость новых Chevrolet Nexia стартует от 1 150 000 рублей. Это значительное снижение по сравнению с декабрьской ценой в 1 300 000 рублей.

Chevrolet Nexia

Рассмотрим комплектацию Chevrolet Nexia LS с механической пятиступенчатой коробкой передач за 1 150 000 рублей. В нее входят: кондиционер – необходимая опция в российском климате; передние электростеклоподъемники; галогенные фары; бортовой компьютер; антиблокировочная система (ABS) и гидроусилитель руля – важные элементы безопасности и комфорта; центральный замок; фронтальные подушки безопасности; заводская тонировка задних стекол.

Однако ситуация с автоматической коробкой передач несколько отличается. В Тюмени предлагаются Chevrolet Nexia с 6-ступенчатым «автоматом» по цене от 1 589 900 до 1 699 900 рублей. Разница в цене между более дорогими версиями обусловлена наличием литых дисков у более дорогой модели.

Chevrolet Nexia

Более высокая комплектация также включает в себя электростеклоподъемники задних дверей (в самой дорогой версии), обогрев боковых зеркал, электрорегулировку зеркал, аудиосистему с четырьмя динамиками, два крепления ISOFIX для детских кресел, систему курсовой устойчивости (ESC) в дополнение к ABS и, конечно же, те же фронтальные подушки безопасности.

Сердцем Chevrolet Nexia является четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель мощностью 106 л.с. Важным моментом является его конструкция: чугунный блок цилиндров и цепной привод ГРМ.

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Источник: Автоновости дня