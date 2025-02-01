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В России серьезно подешевели два популярных кроссовера

Скидка на кроссоверы Exeed LX и RX в России достигает 200 тыс. рублей

Российский авторынок претерпел неожиданные изменения: популярные кроссоверы Exeed LX и RX существенно подешевели. Китайский премиум-бренд, видимо, решил активизировать продажи, предложив покупателям весьма привлекательные цены.

Ощутимое снижение стоимости коснулось рестайлингового компактного кроссовера Exeed LX. В базовой комплектации Business, дебютировавшей в июне прошлого года и оснащенной 1,5-литровым 147-сильным турбомотором и вариатором, цена снизилась на 50 000 рублей. Теперь приобрести этот автомобиль можно за 3 040 000 рублей. Разгон до 100 км/ч занимает 10,9 секунды, что делает его довольно динамичным представителем своего класса.

Exeed LX
Exeed LX
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Еще более внушительное снижение цены наблюдается у полноприводной версии Prestige AWD. Здесь скидка составила 150 000 рублей, и теперь ее стоимость составляет 3 675 000 рублей. Для сравнения, топовая комплектация Premium AWD с полным приводом стоит 3 955 000 рублей.

Купеобразный кроссовер Exeed RX сильнее всего порадовал неожиданным снижением цены. Базовая комплектация Urban, вышедшая в продажу в ноябре, подешевела сразу на 200 000 рублей, и теперь её можно приобрести за 4 550 000 рублей. За эти деньги покупатель получает богатую комплектацию, включающую черный кожаный салон, 20-дюймовые алюминиевые колесные диски нового дизайна, полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, функцию вентиляции во всех сиденьях, функцию массажа в двух передних сиденьях и многое другое.

Exeed RX
Exeed RX

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В оснащении версии Urban также есть сигнализация, антиблокировочная система тормозов, система стабилизации курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, система помощи при спуске с горы, антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала, система уменьшения крена и другие системы.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 8343
01.02.2025 
Фото:Exeed
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