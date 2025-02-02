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Крупнее, мощнее и роскошнее, чем Camry: в России появится новый добротный седан

Продажи седана Voyah Passion в России стартуют в апреле по цене 5 млн рублей

В апреле стартуют продажи Voyah Passion – гибридного автомобиля, который, по словам Игоря Назарова, директора дилерского центра «Voyah Авилон», обещает перевернуть представление о соотношении цены и качества в данном классе.

Voyah Passion
Voyah Passion

Ориентировочная стоимость – 5 миллионов рублей, что ставит его в один ряд с Toyota Camry, однако характеристики Passion выглядят куда более впечатляюще.

Интерьер Voyah Passion
Интерьер Voyah Passion
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Заявленная мощность гибридной силовой установки Voyah Passion составляет 530 л.с., что превосходит показатели даже самых мощных версий Camry.

Сердцем системы является 1,5-литровый турбомотор, подзаряжающий тяговую батарею емкостью 43 кВт·ч. Запас хода до 1260 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 5,9 секунды. Привод полный. Длина автомобиля 5088 мм, а колесная база 3000 мм.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 268
02.02.2025 
Фото:Voyah
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