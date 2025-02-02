Крупнее, мощнее и роскошнее, чем Camry: в России появится новый добротный седан

Продажи седана Voyah Passion в России стартуют в апреле по цене 5 млн рублей

В апреле стартуют продажи Voyah Passion – гибридного автомобиля, который, по словам Игоря Назарова, директора дилерского центра «Voyah Авилон», обещает перевернуть представление о соотношении цены и качества в данном классе.

Voyah Passion

Ориентировочная стоимость – 5 миллионов рублей, что ставит его в один ряд с Toyota Camry, однако характеристики Passion выглядят куда более впечатляюще.

Интерьер Voyah Passion

Заявленная мощность гибридной силовой установки Voyah Passion составляет 530 л.с., что превосходит показатели даже самых мощных версий Camry.

Сердцем системы является 1,5-литровый турбомотор, подзаряжающий тяговую батарею емкостью 43 кВт·ч. Запас хода до 1260 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 5,9 секунды. Привод полный. Длина автомобиля 5088 мм, а колесная база 3000 мм.

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Источник: Автостат