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Почему каждый экземпляр этого Гелендвагена создается 18 месяцев? Подробности и фото

На создание уникального Mercedes-Benz G-Class от Carlex Design уходит 18 месяцев

Компания Carlex Design, известная своим мастерством и неповторимым подходом к тюнингу, представила миру три уникальных Mercedes-Benz G-Class, каждый из которых – настоящее произведение искусства, созданное вручную и требующее около 18 месяцев кропотливой работы.

Mercedes-Benz G-Class by Carlex Design
Mercedes-Benz G-Class by Carlex Design

Первый из этой троицы – G-Falcon, доставленный своему владельцу в ОАЭ. Ключевой элемент этого внедорожника – изысканная фреска на крыше, изображающая сокола – символ благородства и скорости.

Mercedes-Benz G-Falcon by Carlex Design
Mercedes-Benz G-Falcon by Carlex Design
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Мастер Carlex Design вручную вырезал и раскрасил этот шедевр, создавая невероятную детализацию и глубину изображения. Интерьер G-Falcon не менее впечатляет: темно-бордовая кожа, сочетающаяся с черной алькантарой, дополнена замысловатыми вырезами на центральной консоли и дверных панелях.

Следующий шедевр – G-Class Nuri, посвященный богатой истории Узбекистана. Насыщенный синий цвет кузова, напоминающий о бескрайних просторах этой страны, гармонично сочетается с уникальной крышей, украшенной узбекской мозаикой.

Интерьер Mercedes-Benz G-Class Nuri by Carlex Design
Интерьер Mercedes-Benz G-Class Nuri by Carlex Design

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Но это еще не все: краска кузова содержит настоящую сапфировую пыль, что придает автомобилю поистине царственный блеск. Интерьер Nuri также полон национального колорита: синяя и белая кожа, декорированная золотыми акцентами.

Yellow Dragon, вдохновленный китайской мифологией и легендарным Желтым драконом, символом силы, власти, процветания и успеха. Выгравированная и расписанная вручную фреска дракона на крыше делает этот G-Class неповторимым. Каждый штрих, каждая чешуйка – результат кропотливой работы мастеров Carlex Design.

Интерьер Mercedes-Benz G-Falcon by Carlex Design
Mercedes-Benz G-Class by Carlex Design
Mercedes-Benz G-Falcon by Carlex Design
Mercedes-Benz G-Falcon by Carlex Design
Интерьер Mercedes-Benz G-Class Nuri by Carlex Design
Интерьер Mercedes-Benz G-Class Nuri by Carlex Design
Интерьер Mercedes-Benz G-Falcon by Carlex Design
Mercedes-Benz G-Class Yellow Dragon by Carlex Design

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 736
02.02.2025 
Фото:Carscoops
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Страшный.
Недостатки:
Все ломается.
Комментарий:
Лучше танк купить и не морочить голову.
+4