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«Истребитель на колесах» от Renault: для чего создан этот монстр?

Представлена передвижная лаборатория Renault Filante Record 2025

Filante Record 2025 – это полностью электрический одноместный автомобиль, оснащённый аккумулятором ёмкостью 87 кВт·ч. Его дизайн вдохновлён легендарными моделями Renault, которые оставили свой след в истории автомобилестроения. В частности, он черпает идеи от таких автомобилей, как 40 CV des Records 1925 года и Nervasport des Records 1934 года.

Однако, что действительно выделяет Filante Record 2025, так это его связь с реактивным автомобилем Etoile Filante 1956 года, который побил четыре мировых рекорда на соляных равнинах Бонневиля. Новый автомобиль был разработан с использованием авиационных технологий, что позволяет ему сочетать в себе не только высокую производительность, но и элегантный, футуристический вид.

Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025
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Сандип Бхамбра, директор по передовому дизайну Renault, описывает Filante Record 2025 как «скульптуру в движении». Кабина автомобиля напоминает элементы истребителя, создавая впечатление, что водитель находится в кокпите боевого самолёта, готового к взлёту.

Renault Filante Record 2025 – это не просто концепт, а реальная лаборатория для тестирования новейших технологий. Автомобиль будет использоваться для проверки новых материалов и систем, которые могут быть внедрены в будущие модели Renault. Это включает в себя как разработку новых аккумуляторов, так и усовершенствование систем управления электроникой.

Renault Filante Record 2025
Renault Filante Record 2025

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Первые попытки установления рекорда по потреблению энергии и запасу хода планируются на первую половину года. Renault стремится не только побить существующие рекорды, но и продемонстрировать, как современные электрические технологии могут изменить представление о возможностях автомобилей.

Источник: Pistonheads

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Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 103
02.02.2025 
Фото:Renault
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