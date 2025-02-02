УАЗ опубликовал эскизы внедорожника, который должен был заменить популярный Хантер

Ульяновский автозавод опубликовал рисунок опытного автомобиля УАЗ-3172

Ульяновский автомобильный завод – имя, которое ассоциируется с легендарной проходимостью и незатейливым, но надежным дизайном.

«Буханка» и Хантер – автомобили-долгожители, десятилетиями служившие верой и правдой в самых суровых условиях. Однако мало кто знает, что история этих моделей могла сложиться совершенно иначе.

Недавно УАЗ поделился эскизами проекта «Вагон», представляющего собой амбициозную попытку полной модернизации своих флагманских внедорожников ещё в 90-х годах. Эти эскизы открывают завесу тайны над тем, какими могли бы стать Хантер и «Буханка», если бы история повернулась иначе.

В центре внимания оказались проекты УАЗ-3172 и УАЗ-3972, разработанные талантливым дизайнером Игорем Давыдовым. УАЗ-3172 – это амбициозная попытка создать полноценную замену для устаревшего УАЗ-469 (Хантер). Вдохновением для Давыдова, судя по эскизам, послужил Range Rover первого поколения.

Эскиз УАЗ-3172

Этот проект, разработанный по заказу Министерства обороны, представлял собой совершенно новый уровень комфорта и функциональности для армейского внедорожника. УАЗ-3172 мог перевозить до тонны груза, преодолевать броды глубиной до 1,3 метра и подъемы с уклоном до 30 градусов. Салон вмещал до 10 пассажиров, и рассматривались даже варианты с тремя блокировками дифференциалов – технологии, недоступные для Хантера того времени.

Параллельно с Хантером Игорь Давыдов работал над модернизацией «Буханки». Проект УАЗ-3972, представленный в виде армейского медэвакуатора, демонстрирует совершенно новый подход к дизайну и компоновке легендарного автомобиля. Разрабатывались различные варианты: от радикального переосмысления с вагонной компоновкой до более консервативных проектов с незначительными изменениями внешности. Все они свидетельствуют о стремлении сохранить узнаваемость «Буханки», но при этом существенно улучшить её эргономику и функциональность.

Эскиз УАЗ-3972

К сожалению, проект «Вагон» постигла печальная судьба. В 1993 году из-за отсутствия финансирования работы над ним были приостановлены. УАЗ-469 не получил запланированной модернизации, и на свет появился компромиссный Хантер, сохранивший конструкцию предшественника. Аналогичная судьба постигла и новые варианты «Буханки». Сегодня мы видим лишь эскизы этих амбициозных проектов, напоминающих о том, что могло бы быть.

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Источник: Telegram-канал Ульяновского автозавода