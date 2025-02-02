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УАЗ опубликовал эскизы внедорожника, который должен был заменить популярный Хантер

Ульяновский автозавод опубликовал рисунок опытного автомобиля УАЗ-3172

Ульяновский автомобильный завод – имя, которое ассоциируется с легендарной проходимостью и незатейливым, но надежным дизайном.

«Буханка» и Хантер – автомобили-долгожители, десятилетиями служившие верой и правдой в самых суровых условиях. Однако мало кто знает, что история этих моделей могла сложиться совершенно иначе.

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Недавно УАЗ поделился эскизами проекта «Вагон», представляющего собой амбициозную попытку полной модернизации своих флагманских внедорожников ещё в 90-х годах. Эти эскизы открывают завесу тайны над тем, какими могли бы стать Хантер и «Буханка», если бы история повернулась иначе.

В центре внимания оказались проекты УАЗ-3172 и УАЗ-3972, разработанные талантливым дизайнером Игорем Давыдовым. УАЗ-3172 – это амбициозная попытка создать полноценную замену для устаревшего УАЗ-469 (Хантер). Вдохновением для Давыдова, судя по эскизам, послужил Range Rover первого поколения.

Эскиз УАЗ-3172
Эскиз УАЗ-3172

Этот проект, разработанный по заказу Министерства обороны, представлял собой совершенно новый уровень комфорта и функциональности для армейского внедорожника. УАЗ-3172 мог перевозить до тонны груза, преодолевать броды глубиной до 1,3 метра и подъемы с уклоном до 30 градусов. Салон вмещал до 10 пассажиров, и рассматривались даже варианты с тремя блокировками дифференциалов – технологии, недоступные для Хантера того времени.

Параллельно с Хантером Игорь Давыдов работал над модернизацией «Буханки». Проект УАЗ-3972, представленный в виде армейского медэвакуатора, демонстрирует совершенно новый подход к дизайну и компоновке легендарного автомобиля. Разрабатывались различные варианты: от радикального переосмысления с вагонной компоновкой до более консервативных проектов с незначительными изменениями внешности. Все они свидетельствуют о стремлении сохранить узнаваемость «Буханки», но при этом существенно улучшить её эргономику и функциональность.

Эскиз УАЗ-3972
Эскиз УАЗ-3972

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К сожалению, проект «Вагон» постигла печальная судьба. В 1993 году из-за отсутствия финансирования работы над ним были приостановлены. УАЗ-469 не получил запланированной модернизации, и на свет появился компромиссный Хантер, сохранивший конструкцию предшественника. Аналогичная судьба постигла и новые варианты «Буханки». Сегодня мы видим лишь эскизы этих амбициозных проектов, напоминающих о том, что могло бы быть.

Источник: Telegram-канал Ульяновского автозавода

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Лежнин Роман
Фото:УАЗ | Telegram / УАЗ Сегодня
Количество просмотров 7371
02.02.2025 
Фото:УАЗ | Telegram / УАЗ Сегодня
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