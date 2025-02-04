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Перечислены популярные в мире модели, которые продаются и в России. Не все официально

Автоэксперт Петров назвал лучшие автомобили мира, доступные для покупки в России

На прошедшем в Китае CTV Automotive Festival были объявлены лучшие автомобили 2024 года по версии китайских экспертов.

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Какие из них можно приобрести в России, рассказал Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон».

Автомобилем года был признан кроссовер Exlantix ET от Chery – пятиместная модель, которая победила в номинации среди 31 претендента. Ожидается, что официальная продажа этого авто в России начнется во втором квартале 2025 года.

Exlantix ET
Exlantix ET

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Среди награжденных машин — Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro.

Большинство из этих автомобилей являются обновленными или рестайлинговыми версиями популярных брендов, которые можно приобрести только через параллельный импорт.

Официально в России доступен только SUV Wey 07, поставки которого начались в ноябре прошлого года.

Roewe iMax 8 DMH
Roewe iMax 8 DMH

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Минивэн Roewe iMax 8 DMH, который получил премию «Минивэн года», также продается в России по схеме параллельного импорта. Этот семиместный гибрид оснащен множеством современных функций, отличается низким расходом топлива и способен проехать на электротяге до 135 километров. Петров отметил, что это интересное новшество в классе минивэнов.

В Британии сравнили срок службы электромобилей и авто с ДВС. Оказалось, что недосягаемая прочность электрокаров сильно преувеличена.

Источник: Прайм

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Алексеева Елена
Фото:формы-производители
Количество просмотров 1126
04.02.2025 
Фото:формы-производители
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