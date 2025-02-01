Кто кого: сравнили срок службы электромобилей и авто с ДВС

Nature Energy: срок службы бензинового авто – 18,7 года, электрокара – 18,4 года

Международное исследование, проведенное учеными Бирмингемского университета, Лондонской школы экономики и Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что электромобили имеют примерно такой же срок службы, как и автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями.

Согласно данным, средний срок службы электромобиля составляет 18,4 года, что всего на 0,3 года меньше, чем у бензиновых автомобилей (18,7 года). Для дизельных машин этот показатель несколько ниже – 16,8 лет.

Инженеры, разумеется, ожидали, что электромобили окажутся более прочными из-за использования в них меньшего количества движущихся деталей. И хотя большинство массовых электромобилей еще не достигли окончания срока службы, уже можно сделать вывод, что электромобили демонстрируют схожие показатели долговечности с традиционными автомобилями.

Исследование основывалось на 300 млн записей обязательных ежегодных техосмотров для анализа частоты отказов автомобилей, что позволяет получить достаточно точные данные о долговечности транспортных средств.

В ходе исследования выяснилось, что автомобили Tesla имеют самый продолжительный срок службы среди электромобилей.

Кроме того, результаты показали, что надежность автомобилей, включая электромобили, возрастала с годами по мере совершенствования технологий. В случае с электромобилями производители быстро извлекали уроки из ранних ошибок, особенно в области аккумуляторов. Напротив, технологии бензиновых и дизельных автомобилей развиваются значительно медленнее, так как уже существуют много лет и достигли своего предела.

Исследование подчеркивает экологичность долгосрочного использования электромобилей. Ведь это способствует снижению их углеродного следа, что дает им преимущество перед авто с ДВС в борьбе с климатическими изменениями.

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Источник: Nature Energy