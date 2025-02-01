Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...
Foton Tunland V9
12 февраля
В России появятся два дизель-электрических пикапа повышенной экономичности
Foton привезет в Россию полноразмерные пикапы...

Кто кого: сравнили срок службы электромобилей и авто с ДВС

Nature Energy: срок службы бензинового авто – 18,7 года, электрокара – 18,4 года

Международное исследование, проведенное учеными Бирмингемского университета, Лондонской школы экономики и Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что электромобили имеют примерно такой же срок службы, как и автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Согласно данным, средний срок службы электромобиля составляет 18,4 года, что всего на 0,3 года меньше, чем у бензиновых автомобилей (18,7 года). Для дизельных машин этот показатель несколько ниже – 16,8 лет.

Инженеры, разумеется, ожидали, что электромобили окажутся более прочными из-за использования в них меньшего количества движущихся деталей. И хотя большинство массовых электромобилей еще не достигли окончания срока службы, уже можно сделать вывод, что электромобили демонстрируют схожие показатели долговечности с традиционными автомобилями.

Исследование основывалось на 300 млн записей обязательных ежегодных техосмотров для анализа частоты отказов автомобилей, что позволяет получить достаточно точные данные о долговечности транспортных средств.

В ходе исследования выяснилось, что автомобили Tesla имеют самый продолжительный срок службы среди электромобилей.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Кроме того, результаты показали, что надежность автомобилей, включая электромобили, возрастала с годами по мере совершенствования технологий. В случае с электромобилями производители быстро извлекали уроки из ранних ошибок, особенно в области аккумуляторов. Напротив, технологии бензиновых и дизельных автомобилей развиваются значительно медленнее, так как уже существуют много лет и достигли своего предела.

Исследование подчеркивает экологичность долгосрочного использования электромобилей. Ведь это способствует снижению их углеродного следа, что дает им преимущество перед авто с ДВС в борьбе с климатическими изменениями.

Источник: Nature Energy

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:freepik/frimufilms
Количество просмотров 3334
01.02.2025 
Фото:freepik/frimufilms
Поделиться:
Оцените материал:
0