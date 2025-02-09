Этот просторный корейский кроссовер получил экономичную версию

Внешность нового Kia Telluride обрисована на основе последних шпионских снимков

Kia готовится к выпуску полностью обновленного кроссовера Telluride в декабре 2025 года, и, согласно последним шпионским снимкам, можно ожидать совершенно новый дизайн.

Kia Telluride

На первый взгляд, обновленный Telluride сохранит свои характерные черты, но получит более современные и аэродинамичные линии, что вполне ожидаемо для модели нового поколения.

История Telluride началась со стремления предложить мощный и надежный кроссовер для североамериканского рынка. И хотя этот автомобиль был создан для потребностей американских водителей, его успех не ограничился лишь США.

В последние годы растущий интерес к Telluride в Корее подтверждает, что он завоевал глобальное признание, а Kia готова расширить свое присутствие на мировом рынке.

Важным шагом в эволюции модели станет появление гибридной версии. Платформа третьего поколения и гибридная силовая установка, аналогичная Hyundai Palisade, обеспечат новому Telluride лучшую производительность и экологичность.

Ожидается, что массовое производство SUV начнется в конце 2025 года, а продажи стартуют в начале 2026 года.

Kia Telluride

Текущая модель оснащена двигателем V6 объемом 3,8 л, а переход на гибридное силовое оборудование принесет как улучшения в топливной эффективности, так и снижение выбросов. Гибридная версия Telluride будет включать 2,5-литровый бензиновый турбированный двигатель, а общая мощность силового агрегата составит около 300 л. с.

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Источник: KCB