Названы машины с самой низкой ценой: модели и стоимость

Топ-5 самых доступных автомобилей в России

Портал «Автоновости дня» составил список самых дешевых новых машин в России в феврале 2024 года. Так, Lada Granta остается самым дешевым новым автомобилем на рынке страны. Сейчас стоимость седана в начальной комплектации Standard составляет 750 тыс. рублей.

Lada Granta

Далее следует Lada Niva Legend, с 14 января эта модель в базе стоит от 1,06 млн рублей. На третьей строчке находится Lada Niva Travel (цена от 1,3 млн рублей).

Далее следуют седаны Lada Vesta (1,46 млн рублей) и BAIC U5 Plus (1,48 млн рублей).

Lada Niva Legend

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

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Источник: «Автоновости дня»