#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

Названы машины с самой низкой ценой: модели и стоимость

Топ-5 самых доступных автомобилей в России

Портал «Автоновости дня» составил список самых дешевых новых машин в России в феврале 2024 года. Так, Lada Granta остается самым дешевым новым автомобилем на рынке страны. Сейчас стоимость седана в начальной комплектации Standard составляет 750 тыс. рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Lada Granta
Lada Granta

Рекомендуем
Как купить авто за границей и сэкономить — инструкция «За рулем»

Далее следует Lada Niva Legend, с 14 января эта модель в базе стоит от 1,06 млн рублей. На третьей строчке находится Lada Niva Travel (цена от 1,3 млн рублей).

Далее следуют седаны Lada Vesta (1,46 млн рублей) и BAIC U5 Plus (1,48 млн рублей).

Lada Niva Legend
Lada Niva Legend

Ранее «За рулем» перечислил лучшие из доступных китайские автомобили в России.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Количество просмотров 226
03.02.2025 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
+1